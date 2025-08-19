На юбилейный форум Дней татарской молодежи соберутся 150 участников из 28 регионов России

Дни татарской молодежи в этом году отметят 35-летие. Форум пройдет с 25 по 31 августа и соберет 150 участников из 28 регионов России. Организаторами мероприятия выступают Министерство по делам молодежи РТ, Федеральная национально-культурная автономия татар и Молодежный центр «Идель».

Основная цель форума – консолидация татарской молодежи из разных регионов России и зарубежья, развитие культурных и деловых связей, обмен опытом в области молодежной политики, науки, образования и культуры.

За годы существования ДТМ стали площадкой, благодаря которой появились сотни новых татарских организаций и проектов, а также более 50 семейных пар. Форум продолжает играть важную роль в формировании активного молодежного сообщества.

Программа нынешнего мероприятия включает лекции, уроки татарского языка и истории, творческие мастер-классы по вокалу, танцам, актерскому мастерству и рукоделию. Участники смогут встретиться с известными представителями политики, искусства, журналистики, религии и спорта. Запланированы конкурсы «Идел кызы», «Идел егете», «Танцпол йолдызы» и «Идел моңы».

Особое значение форуму придаст участие в федеральной программе «Регион для молодых», в рамках которой для лидеров и активистов татарских общественных организаций со всей страны будет организована стажировочная площадка.

Формирование активного молодежного сообщества соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».