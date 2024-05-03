На юбилейном Казанском марафоне ожидается 30 тыс. участников

X Казанский марафон пройдет в столице Татарстана с 10 по 12 мая. Масштабный спортивный праздник соберет участников из 17 разных стран. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» директор АНО «Центр проведения спортивных мероприятий „Казанский марафон“» Вадим Янгиров.

«Юбилейное мероприятие будет крупнее и масштабнее, чем обычные. В реестре предварительных заявок сейчас участников — около 25 тыс. Мы планируем довести эту цифру до 30 тыс., это как минимум в два раза больше, чем обычно», — пояснил он.

Десятого мая стартует чемпионат и первенство России по спортивной ходьбе. Потом пройдут традиционные детские забеги и забеги «ползунков», в которых участвуют шестимесячные малыши. Мероприятие состоится на манеже Центрального стадиона.

«Основная беговая программа начнется 11 мая в 8 утра, пройдут забеги на 10 и на 3 километра. Для гостей и участников Казанского марафона запланирована вечерняя программа на стадионе „Трудовые резервы“. Состоится „Парад наций“, ожидается участие представителей 17 стран, 80 регионов России и почти всех районов Татарстана», — отметил Янгиров.

Двенадцатого мая пройдут забеги на 21 и 42 километра. На соревнования приедут спортсмены из Африки. Среди участников марафона будут разыграны ценные призы.