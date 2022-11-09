На юбилее колледжа в Якутске показали национальный обряд «кормления огня»

Фото: © Рамис Латыпов / «Татар-информ»

На мероприятии, приуроченном празднованию 25-летия колледжа технологий и дизайна в столице Республики Саха (Якутия), были продемонстрированы ритуалы, связанные с религией якутского народа — тенгрианством. Семинар о традициях добычи железа из руды открыли обрядом «жертвоприношения огню», которым якуты, по древнему обычаю, начинают все значимые события в своей жизни.

Одетый в светлую национальную одежду алгысчыт (человек, проводящий обряд благословения — прим. Т-и.) на языке саха произнес добрые заклинания. В тенгрианстве алгысчыт — это не шаман, а тот, кто проводит религиозные обряды и считается проводником добрых пожеланий светлым силам. Перед проведением ритуала на сцене были подготовлены аксессуары: деревянные щепки в специальной металлической посуде, спички, национальное блюдо — блины и специально подготовленное масло, оберег из конского волоса.

Прочитав заклинания, алгысчыт поджег щепки и положил в посуду блины, масло. Ритуал знаменует собой подношение жертвы величайшей силе в тенгрианстве — огню. Считается, что «кормление огня» вызывает благосклонность добрых сил. Щепки обычно берутся от разбитого молнией дерева — считается, что через него духи вышли на связь. После того, как алгысчыт «накормил» огонь, все присутствующие при обряде встали в знак уважения.

По завершении ритуала в зале зазвучал якутский варган — хомус. Девушки в национальных костюмах предложили гостям отведать национальные обрядовые кушанья — блины и масло.

Подготовка алгысчытов — заклинателей добрых сил — в Якутии хоть и не ведется на государственном уровне, но считается важным направлением в сохранении национальных традиций. Алгысчыты выступают на всех значимых национальных мероприятиях.

На торжественном открытии студентка колледжа Амалия Ширяева сыграла на якутском барабане — купсууре. Она рассказала, что обучалась у знаменитых артистов и педагогов по якутским музыкальным инструментам Клавдии и Германа Хатылаевых с 2014 года. Девушка выступала также и в зарубежных странах. По словам Амалии, во время игры на купсууре важно отдаться этому всей душой и сердцем. «Когда играешь, приходит сила, хочется играть дальше», — сказала Амалия.