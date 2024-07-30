На YouTube-канале «СалаваТіk» вышел новый клип «Зоопарк»

На YouTube-канале проекта «СалаваТіk» вышел новый клип — в этот раз ребята исполнили песню «Зоопарк», написанную специально для спектакля «Тыпырдык», который был поставлен в театре кукол «Экият». Автор слов — Резеда Губаева, композитор — Эльмир Низамов.

«Услышав её название, вы наверняка представили городской зоопарк. А ведь в деревне есть свой зоопарк! Летние месяцы большинство детей проводят в деревне с бабушкой и дедушкой. Кого только нет в деревне! Во дворе, на лугу и в саду можно наблюдать за животными и насекомыми. Таким образом ребенок учится познавать природу», — рассказала главред журналов «Салават купере» и «Сабантуй» Зиля Файзуллина.

Она отметила, что новые песни «СалаваТіk»ов будут полезны для самых маленьких. К примеру, в «Зоопарке» можно услышать, как мычит корова, как лает собака.

«Малыши запоминают животных именно по звукам, которые они издают», — добавила Зиля Файзуллина.