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На ярмарки в Челны завезено свыше 230 тонн продукции за 20 млн рублей
В Набережных Челнах на трех площадках состоялись сельскохозяйственные ярмарки — на площади перед стадионом «Строитель» на набережной Тукая, на территории Ипподрома и в агропарке «Южный». Об этом сообщает городская администрация.
Из 11 муниципальных районов было завезено свыше 230 тонн сельскохозяйственной продукции на сумму более 20 млн рублей.
Жители и гости Автограда активно покупали гусей, индоуток, говядину и баранину. Также популярностью пользовались сливочное и подсолнечное масло, молоко и молочная продукция, яйца и другая сельхозпродукция.
Следующие ярмарки запланированы на 9 декабря. Они пройдут на этих же площадках.
Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.
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