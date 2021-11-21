На ярмарки Набережных Челнов завезли 200 тонн продукции на 16 млн рублей

20 ноября продолжили работу осенние сельскохозяйственные ярмарки, которые проходят на Набережной Габдуллы Тукая перед стадионом «Строитель», на территории Ипподрома и агропромышленного парка «Южный». Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

В общей сложности аграрии и фермеры завезли более 200 тонн продукции на сумму 16 млн рублей. В ярмарке приняли участие 11 муниципалитетов Республики Татарстан.

Жители города покупали мед, мясную, молочную и кисло-молочную продукцию, также активно закупали овощи — капусту, лук, картофель, морковь.

Ярмарочные площадки посетил председатель правления Татпотребсоюза — Рашат Шаймарданов.