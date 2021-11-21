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Ру Тат
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Сельское хозяйство
21 ноября 2021  04:17

На ярмарки Набережных Челнов завезли 200 тонн продукции на 16 млн рублей

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На ярмарки Набережных Челнов завезли 200 тонн продукции на 16 млн рублей

20 ноября продолжили работу осенние сельскохозяйственные ярмарки, которые проходят на Набережной Габдуллы Тукая перед стадионом «Строитель», на территории Ипподрома и агропромышленного парка «Южный». Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

В общей сложности аграрии и фермеры завезли более 200 тонн продукции на сумму 16 млн рублей. В ярмарке приняли участие 11 муниципалитетов Республики Татарстан. 

Жители города покупали мед, мясную, молочную и кисло-молочную продукцию, также активно закупали овощи — капусту, лук, картофель, морковь.

Ярмарочные площадки посетил председатель правления Татпотребсоюза — Рашат Шаймарданов. 

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

#осенние ярмарки
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