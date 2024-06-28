На ярмарке вакансий открыт мобильный пункт отбора на контрактную службу

Мобильный пункт отбора на военную службу по контракту открылся сегодня в казанском парке имени Горького на Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Он находится на большой площадке за стадионом «Трудовые резервы». Найти палатку легко, она самая первая с правой стороны.

При входе в мобильный пункт развеваются яркие флаги. С одной стороны установлен манекен, демонстрирующий экипировку военнослужащего Вооруженных сил РФ, а с другой находится стол, на котором можно пройти мастер-класс по разборке и сборке автомата.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Любой желающий может подойти, посмотреть массогабаритный макет автомата Калашникова, ощутить его в своих руках, разобрать и собрать, выполнить норматив на скорость. Также можно посмотреть и потрогать массогабаритные макеты гранат — как наступательных, так и оборонительных», — рассказал офицер пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Егор Горячев.

Спикер отметил, что военная палатка вызывает интерес у посетителей ярмарки вакансий. За первые полтора часа работы к мобильному пункту подошло около 45–50 человек. Людей привлекает возможность потрогать автомат Калашникова и сфотографироваться рядом с ним.

«Также посетители получают актуальную информацию о службе по контракту. Интерес проявляют люди разного возраста, в том числе представители старшего поколения, даже пожилые люди, которые хотят принести пользу Родине. Мы берем на военную службу по контракту людей в возрасте от 18 до 64 лет включительно», — отметил Егор Горячев.

В палатке на столах аккуратно разложены информационные буклеты и брошюры, ведется трансляция тематического фильма. Все желающие могут получить подробную информацию о военной службе по контракту и выплатах, подать заявление, пройти первичный отбор.

«Если гражданин изъявляет желание служить по контракту, мы рассказываем, какие есть вакантные воинские должности в войсках. Гражданин пишет заявление, а после этого он может прямо здесь, в палатке, пройти первичные мероприятия по отбору: написать автобиографию, пообщаться с психологом, сдать ксерокопии документов», — пояснил Егор Горячев.

В дальнейшем соискателю выписывают направление на прохождение медицинской комиссии. После этого гражданин направляется в стационарный пункт отбора по адресу Аэропортовская, 1 или в центр «Батыр» на Воровского, 25.

«В дальнейшем его кандидатура рассматривается, решается вопрос о заключении контракта. На всё это уходит до трех дней», — добавил Горячев.

Мобильные пункты отбора на военную службу по контракту работают на всех массовых мероприятиях республики: Сабантуе, Дне России, Дне Победы.

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