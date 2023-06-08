На ярмарке вакансий челнинцам предложат рабочие места с зарплатой до 120 тыс. рублей

В Набережных Челнах 23 июня пройдет второй этап всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Первый этап прошел 14 и 15 апреля. В ДК «КАМАЗ» соискателям предложат вакансии с заработной платой до 120 тыс. рублей. Об этом на пресс-конференции в мэрии Автограда сообщила директор Центра занятости населения Татьяна Быданова.

По словам спикера, всего будет организовано шесть площадок. На первой площадке разместится ярмарка рабочих мест, где 25 крупных предприятий города представят более 1,5 тыс. вакансий с заработной платой от 40 тыс. до 120 тыс. рублей.

«Среди них такие крупные предприятия, как ПАО „КАМАЗ“, АО „Ремдизель“, АО „Астейс“, ООО „РОСЛА“, ООО „Хайер Индастри Рус“, ООО „УК „ТрансТехСервис“, ГК КОРИБ, а также нижнекамская организация — ПАО „Нижнекамскнефтехим“ („СИБУР Холдинг) и другие», — отметила Быданова.

Второй площадкой станет ярмарка учебных мест. Учебные заведения высшего и среднего профессионального образования познакомят школьников с программами обучения по наиболее востребованным профессиям.

Третья площадка, «Бизнес-старт», будет открыта для граждан, желающих открыть собственное дело. Четвертая станет профориентационной площадкой.

«На ней будут представлены карьерная мастерская „Поиск. Профессия. Карьера“, мастер-класс по составлению резюме, профориентационные мероприятия для студентов „Мое образование — Моя профессия — Моя карьера“ и для школьников „Виртуальное путешествие в мир профессий“ с использованием виртуальных очков», — рассказала спикер.

На пятой площадке будут проходить онлайн-собеседования с работодателями из отдаленных регионов.

Шестая площадка разместится перед входом во Дворец культуры, здесь будет работать мобильный офис службы занятости, специалисты расскажут обо всех услугах, сервисах и возможностях для соискателей и работодателей.