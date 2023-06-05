На ярмарке трудоустройства в Татарстане предложат вакансии с зарплатой до 120 тыс. рублей

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдет 23 июня в Татарстане на трех площадках. Гости мероприятия смогут найти подходящую работу, пройти мастер-классы и тренинги. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

«Мероприятие поможет соискателям найти востребованную профессию, а трудоустроенным — подумать о смене деятельности. При помощи консультантов участники ярмарки смогут спланировать свой карьерный путь. Наряду с вакансиями на ярмарке представят все возможности современной службы занятости, которая модернизируется по национальному проекту „Демография“», — отметили в ведомстве.

В Татарстане Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет на трех площадках. В Казани мероприятие состоится в Горкинско-Ометьевском лесу, в Набережных Челнах ярмарка пройдет во Дворце культуры «КАМАЗ», а в Нижнекамске — в молодежном центре инициатив «Ковер».

«В Набережных Челнах будет организовано шесть площадок. В ходе ярмарки 25 крупных предприятий города представят более 1,5 тыс. вакансий с заработной платой от 40 тыс. рублей до 120 тыс. рублей. В их числе ПАО „КАМАЗ“, АО „Ремдизель“, АО „ТАТПРОФ“, ГК „ТЭМПО“, ООО „Хайер Индастри Рус“, ООО „УК „ТрансТехСервис“ и другие», — уточнили в пресс-службе Минтруда.

В Нижнекамске работодатели проведут для гостей мероприятия презентации, мастер-классы и лекции. Кроме того, соискатели узнают, как открыть свое дело, правильно составить резюме и пройти собеседование.

Национальные проекты, включая и нацпроект «Демография», реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.