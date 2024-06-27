На ярмарке «Работа в России» татарстанцам будет предложено 30 тыс. вакансий

Эльмира Зарипова

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдет завтра в Татарстане. В Казани мероприятие состоится в парке Горького. О предстоящем событии рассказала сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«С 10 часов утра мы ждем не только тех, кто ищет работу, но и тех, кто желает сменить место работы, людей предпенсионного и пенсионного возраста, людей с инвалидностью и молодых ребят, студентов», — сообщила она.

Спикер пояснила, что на данной площадке образовательные организации будут презентовать свои образовательные программы.

«Мы приглашаем не только ребят, но и их родителей, чтобы они посмотрели, куда можно определить ребенка, какой образовательный маршрут выбрать», — заметила министр труда, занятости и социальной защиты РТ.

Наряду с вакансиями будут представлены все возможности современной службы занятости, которая модернизируется по национальному проекту «Демография».

Принять участие в мероприятиях федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» смогут все желающие. В Татарстане мероприятия пройдут на 49 площадках. В Казани ярмарка трудоустройства в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького будет работать до 14 часов дня.

«Всего по республике более 400 предприятий примут участие в завтрашней ярмарке вакансий. Мероприятия пройдут во всех городах и районах республики. Всего будет представлено около 30 тыс. вакансий, в том числе 14 тыс. вакансий предложили предприятия Казани», — добавила Зарипова.

Помимо образовательных треков участники ярмарок смогут пройти мастер-класс по составлению резюме, чтобы показать работодателям свои самые сильные стороны. Также будут организованы профориентационные мастер-классы, которые помогут школьникам при выборе будущей профессии.