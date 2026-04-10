На ярмарке «Работа России» соискателям РТ предложат вакансии с зарплатой до 150 тысяч

Тимур Муллин

На региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», который пройдет в Казани 18 апреля, соискателям будут предложены вакансии с зарплатами в размере от 60 тыс. до 150 тыс. рублей. Об этом сообщил сегодня директор кадрового центра РТ «Работа России» Тимур Муллин на пресс-конференции в «Татар-информе»

«Средний уровень зарплат заявленных вакансий по республике составляет более 80 тыс. рублей. Для участия в ярмарке (в Казани – прим. Т-и) привлечены порядка 30–40 работодателей. Зарплаты разные, в зависимости от квалификации соискателей и самой вакансии, но мы говорим о зарплатах от 60 до 150 тыс. рублей», – рассказал он.

В Татарстане в этот день будут работать 45 площадок, на которых более 10 тыс. вакансий представят свыше 350 работодателей. В их числе – КАМАЗ, «Татнефть», ТАНЕКО, Казанский вертолетный завод, Казанский авиационный завод, а также ОЭЗ «Алабуга».

В прошлом году на региональном этапе ярмарки 300 работодателей представили 19 тыс. вакансий. Мероприятия посетили около 13 тыс. посетителей. По итогам ярмарки удалось трудоустроить примерно 1,5 тыс. человек.