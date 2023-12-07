На «Ярмарке добра» в казанской больнице собрали средства для бойцов СВО

Сегодня в городской больнице №7 в Казани прошла «Ярмарка добра». Мероприятие проводят уже не первый год. В этом году целью ее проведения стала поддержка участников спецоперации.

С раннего утра фойе клиники украсили столы с угощениями и изделиями ручной работы, выполненные руками медиков.

Главный врач клиники Артур Делян отметил, что творческие работы – это дело рук врачей, медсестер, специалистов больницы.

«В первую очередь мы вносим вклад в то, чтобы подарить радость другим. Также это возможность для нас самих испытать радостные эмоции», – сказал он.

В свою очередь заместитель министра здравоохранения Фарида Яркаева отметила широкий размах акции и поблагодарила каждого участника.

Фото: ГКБ №7

Для многих «Ярмарка добра» – это не только возможность сделать доброе дело, но и желание раскрыть свой творческий потенциал, проявить себя. Разнообразие и качество работ показало, что в коллективе работают творческие, увлеченные и неравнодушные люди. Каждый из пришедших на «Ярмарку добра» нашел подходящее украшение для домашнего интерьера или рабочего пространства, а кто-то купил угощение для домашнего стола. Праздник украсили и творческие номера от Дома Дружбы народов.

Все вырученные от ярмарки средства пойдут на помощь ребятам, участвующим в специальной военной операции.