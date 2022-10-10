На ярмарках Нижнекамска раскупили продукцию на 7 млн рублей

На сельскохозяйственных ярмарках Нижнекамска раскупили овощную, мясную продукцию, а также мед на общую сумму более 7 млн рублей. С 10 сентября в городе провели десять ярмарок, сообщил на деловом понедельнике замруководителя исполкома Нижнекамского района РТ по сельскому хозяйству Альфред Нигматзянов.

Ярмарки для продажи урожая 2022 года организованы на трех площадках: в «Экоагропарке», на Бызовском рынке и рынке «Комета». Они проходят в выходные дни — субботу и воскресенье.

На ярмарке можно купить товары от местных сельхозпроизводителей и личных подсобных хозяйств: зерно здесь стоит от 10 рублей за 1 кг, картофель — 20–30 рублей за 1 кг, мясо птицы — от 150 рублей за 1 кг, говядина — от 460 рублей за 1 кг, яйца — 75 рублей за 10 штук, мука — 30 рублей за 1 кг.

В Нижнекамском районе работают 65 КФХ, 45 семейных животноводческих ферм, 11076 личных подсобных хозяйств, четыре сельскохозяйственных кооператива.