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На Ямашева в Казани затопило подземный переход
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В Ново-Савиновском районе Казани затопило подземный переход, сообщил «Татар-информу» очевидец.
«Сейчас в переходе работают сотрудники аварийных служб, они откачивают воду», – рассказал очевидец происшествия.
Затопленным оказался переход на пересечении улиц Ямашева и Адоратского.
Позднее очевицы сообщили, что воду уже откачали.
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