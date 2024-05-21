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Происшествия 21 мая 2024 09:36

На Ямашева в Казани затопило подземный переход

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В Ново-Савиновском районе Казани затопило подземный переход, сообщил «Татар-информу» очевидец.

«Сейчас в переходе работают сотрудники аварийных служб, они откачивают воду», – рассказал очевидец происшествия.

Фото: © Очевидцы

Затопленным оказался переход на пересечении улиц Ямашева и Адоратского.

Позднее очевицы сообщили, что воду уже откачали.

#потоп в казани
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