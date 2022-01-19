На Ямале впервые у четырех взрослых и двух детей выявлен «омикрон»

На Ямале подтвердились первые шесть случаев «омикрона», заболели четверо взрослых и двое детей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Правительства региона.

«Новый штамм диагностирован у четверых взрослых и двоих детей. Болезнь протекает в легкой форме, ямальцы соблюдают карантин и проходят лечение амбулаторно», — отметили в Кабмине.

В пресс-службе подчеркнули, что Ямало-Ненецкий автономный округ обеспечен необходимыми препаратами, при неблагоприятной ситуации будет развернут резервный фонд. Сейчас Covid-больными в регионе занято примерно 190 коек.

Накануне ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане выявлены первые 11 случаев «омикрона».