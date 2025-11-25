На XXXIII Всероссийскую «Студенческую весну» в Казани приехали участники из 82 регионов

В «Баскет-холле» в Казани стартовал XXXIII Всероссийский фестиваль «Студенческая весна». На него приехали более 2,1 тыс. участников из 82 регионов страны. На протяжении трех следующих дней студенты будут показывать свои номера по многим направлениям, среди которых танец, вокал, диджеинг, региональная программа и многие другие.

«Студенческая весна – это уникальный проект, направленный на поддержку непрофессионального молодежного творчества. Сегодня в Казани собрались самые талантливые, одаренные и творческие студенты со всей страны. Мы выбрали Казань площадкой, потому что знали, что здесь работает классная команда, которая делает крутые всероссийские события», – отметил в беседе с журналистами Председатель Всероссийского союза молодежи Дмитрий Покровский.

Ключевой темой «Студенческой весны» в этом году стало 80-летие Великой Победы. Введены специальные номинации: военная проза и поэзия, добавил Покровский.

Церемония открытия фестиваля рассказала участникам о культуре, традициях и истории татарского народа, а также была посвящена юбилею Победы.

Самая большая делегация на фестивале – у Татарстана. В нее вошли 75 студентов из разных вузов республики. Их программа будет посвящена татарскому поэту Мусе Джалилю, рассказал один из участников от РТ Глеб Кордияк.

«Для нас Всероссийский фестиваль в Казани – большая ответственность. Вся страна приехала посмотреть, что представляет из себя Татарстан. Название нашей программы – «Джалиль». Мы расскажем о большом национальном герое», – заявил он.

Он напомнил, что в последний раз Всероссийская «Студенческая весна» проходила в Казани в 2016 году.