На XVII KazanForum вновь пройдет съезд министров культуры стран ОИС

Заседание министров культуры стран ОИС в Казани в 2025 г.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На XVII Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum» пройдет съезд министров культуры стран ОИС. Об этом на информационной встрече руководства Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» с послами государств-членов Организации исламского сотрудничества сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

«Второй год подряд мы будем проводить съезд министров культуры. Там же будет проведена церемония открытия года "Казань – культурная столица Исламского мира"», – подчеркнула она.

Уже подтвердили свое участие министры культуры Буркина-Фасо, Гвинеи-Бисау, Джибути, Иордании, Казахстана, Камеруна, Кыргызстана, Ливана, Палестины, Саудовской Аравии, Сомали и других стран.