На храм XIX века в селе Верхнеуслонского района РТ установили крест

Крест и маковку установили сегодня на храм Преображения Господня в селе Юматово Верхнеуслонского района.

Церковь была возведена в начале XIX века, но в годы советской власти ее закрыли. Лишь в 2016 году началось восстановление. 14 июля 2023 года храм был приписан к Никольскому собору Казани согласно распоряжению митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла.

Над восстановлением святыни трудятся местные жители и волонтеры. Опеку над храмом также взял на себя проект «Куда ведут ручьи». Средства на изготовление и установку креста и маковки были собраны усилиями верующих и благотворителей.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Мы пережили время, когда человек восстал против Бога — срывал колокола и кресты с храмов. И среди многих таких храмов был обесчестен и этот прекрасный храм в селе Юматово. На нашу долю выпало время собирать камни. Сегодня большое событие для местных жителей и для всего православного мира, когда на храм божий вновь воздвигается крест — то, что должно венчать каждый храм. Храм венчает непобедимое оружие победы – крест животворящий, на котором был распят Спаситель», – рассказал настоятель Никольского собора и Преображенского храма протоиерей Иоанн Барсуков.

В честь торжественного события местные жители устроили праздник и ярмарку. Свидетелями исторического момента стали гости из соседних населенных пунктов и Казани.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Согласно историческим данным, трехпрестольный двухэтажный каменный храм Преображения Господня был построен и освящен в 1823 году на средства местной помещицы, статской советницы Екатерины Геркен. Когда-то на церковной земле располагались деревянные дома священника и псаломщика, а также обширная библиотека.

В XIX — начале XX века Юматово являлось родовым имением известной дворянской семьи Геркен. Три поколения этой семьи уделяли храму особое внимание.

В 1937 году храм был закрыт, а позднее переоборудован в зерно- и овощехранилище, гараж и склад. Здесь хранили удобрения и сухие строительные смеси.