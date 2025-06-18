На храм-памятник в честь Нерукотворного Образа Спасителя на Казанке установили крест
Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл принял участие в освящении и установке креста на храм-памятник в честь Нерукотворного Образа Спасителя на реке Казанка. В церемонии также участвовали представители духовенства Казанской епархии и строители, занятые восстановлением памятника.
На данный момент работы по реставрации храма выполнены на 87%. По данным Комитета РТ по охране объектов культурного наследия, который координирует ремонт и восстановление, завершены работы по усилению береговой линии и устройству шпунтового ограждения, подготовке основания под финишное покрытие территории. Также проведена гидроизоляция первого этажа храма, укрепление стен методом инъектирования и усиление с последующей гидроизоляцией цокольной части.
Храм был построен в 1823 году, но его история уходит корнями в более ранние времена — она связана с походом Ивана Грозного на Казань. Через два дня после взятия города царь въехал в поверженную столицу и, увидев тела павших воинов, приказал хоронить их с подобающими почестями. На месте братской могилы, получившей название «русского кладбища», он повелел основать монастырь во имя Успения Пресвятой Богородицы. Монахам было поручено вечно молиться за убиенных.
Со временем деревянные постройки монастыря стали разрушаться из-за весенних разливов реки. Тогда обитель перенесли на возвышенность — там, где сейчас находится Зилантов монастырь. На месте первоначального захоронения, образовавшемся в виде холма, ещё в XVI веке была построена часовня. По некоторым данным, именно здесь были похоронены тысячи русских воинов. Позднее на этом месте возник храм-памятник.