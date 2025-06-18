На храм-памятник в честь Нерукотворного Образа Спасителя на Казанке установили крест

Фото: Елена Фенина / "Татар-информ"

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл принял участие в освящении и установке креста на храм-памятник в честь Нерукотворного Образа Спасителя на реке Казанка. В церемонии также участвовали представители духовенства Казанской епархии и строители, занятые восстановлением памятника.

На данный момент работы по реставрации храма выполнены на 87%. По данным Комитета РТ по охране объектов культурного наследия, который координирует ремонт и восстановление, завершены работы по усилению береговой линии и устройству шпунтового ограждения, подготовке основания под финишное покрытие территории. Также проведена гидроизоляция первого этажа храма, укрепление стен методом инъектирования и усиление с последующей гидроизоляцией цокольной части.

Фото: Елена Фенина / «Татар-информ»

Храм был построен в 1823 году, но его история уходит корнями в более ранние времена — она связана с походом Ивана Грозного на Казань. Через два дня после взятия города царь въехал в поверженную столицу и, увидев тела павших воинов, приказал хоронить их с подобающими почестями. На месте братской могилы, получившей название «русского кладбища», он повелел основать монастырь во имя Успения Пресвятой Богородицы. Монахам было поручено вечно молиться за убиенных.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Со временем деревянные постройки монастыря стали разрушаться из-за весенних разливов реки. Тогда обитель перенесли на возвышенность — там, где сейчас находится Зилантов монастырь. На месте первоначального захоронения, образовавшемся в виде холма, ещё в XVI веке была построена часовня. По некоторым данным, именно здесь были похоронены тысячи русских воинов. Позднее на этом месте возник храм-памятник.