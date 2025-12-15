На химическую олимпиаду в Менделеевске заявились более 800 школьников со всей России

В Менделеевске завершился отборочный этап Всероссийской олимпиады по химии и химической технологии «Потомки Менделеева». В этом году участие в нем заявили 832 школьника из разных регионов России. По сравнению с прошлым годом интерес к олимпиаде заметно вырос: в 2025 году в отборочном этапе участвовали 740 учеников.

Глава Менделеевского района Роберт Искандаров отметил, что расширяется не только число участников, но и география олимпиады. При этом многие ребята подают заявки повторно. «Это значит, что школьникам нравится наш город и сама олимпиада. Отдельно отмечу высокий уровень соревнований: победители “Потомков Менделеева” 2025 года стали обладателями золотых медалей Международной Менделеевской олимпиады по химии в Бразилии. К нам приезжают действительно сильнейшие молодые химики», — подчеркнул он.

В этом году олимпиада «Потомки Менделеева» пройдет в Менделеевске уже в третий раз. Основной площадкой станет химический лицей «Потомки Менделеева», созданный при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Призовой фонд олимпиады превышает 1,5 млн рублей. В 2024 году победители получили денежные сертификаты на 100 тыс. рублей, призеры — на 30 тыс. рублей. Аналогичное вознаграждение предусмотрено и для наставников участников. Олимпиада проводится при поддержке химического комплекса «Аммоний».

Генеральный директор АО «Аммоний» Дмитрий Макаров подчеркнул значимость системной работы с одаренными школьниками и педагогами.

«Для нас важно воспитывать новое поколение химиков, а без сильных учителей и наставников это невозможно. Развивая в Менделеевске образовательный кластер, мы делаем ставку на привлечение лучших педагогических кадров и реализуем масштабную грантовую программу. Результаты этой работы уже видны — средние баллы ЕГЭ по химии в Менделеевске выше республиканских», — отметил он.

Заключительный этап III Всероссийской олимпиады по химии «Потомки Менделеева» пройдет в Менделеевске в марте 2026 года. Олимпиада проводится при поддержке Казанского федерального университета и Министерства образования и науки Татарстана и включена в Перечень олимпиад школьников на 2025/26 учебный год. Это дает ее победителям дополнительные преимущества при поступлении в российские вузы.