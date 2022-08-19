На XIII этнофестивале «Крутушка» прозвучит новый для России музыкальный инструмент

XIII Международный этнический фестиваль «Крутушка» пройдет в этом году под Казанью с 26 по 28 августа. На него съедутся артисты и мастера со всей страны, а также гости из Турции, Индии, Ирана и Беларуси. Об этом рассказала программный директор фестиваля Дина Башкирова на пресс-конференции в «Татар-информе».

«В этом году к нам приедет профессор музыки из Стамбульской консерватории, Толгахан Чогулу, который изобрел новый инструмент — микротональную гитару. Этот инструмент известен по всему миру, но в России он прозвучит впервые именно на „Крутушке”», — рассказала Башкирова.

На фестивале действует единственное стилевое ограничение: исполняемая музыка должна быть так или иначе связана с этническими традициями. В этом году гости события смогут услышать экспериментальную электронную музыку, фолк-рок и традиционные мелодии. При этом артисты выступят в старинных или просто стилизованных под народные костюмы нарядах.

Кроме того, состоится большой лекторий, посвященный этнике, где посетителям расскажут об истории развития искусства, особенностях костюмов и многом другом. Желающие смогут посетить бесплатные мастер-классы, а также театрализованные представления и побыть наедине с природой.

Фестиваль традиционно пройдет в поселке Крутушка недалеко от Казани. В этом году ожидается около 4 тыс. гостей, уточнила председатель оргкомитета фестиваля Лариса Бикмуллина.

«Гости приедут со всей России, самые дальние, наверное, из Сибири. Они ежегодно приезжают к нам, причем прибывают чуть раньше и селятся в палаточном лагере. У нас рядом берег Казанки, а также Голубые озера. Несмотря на близость города, природа настраивает людей на фестивальное настроение», — заметила Бикмуллина.

Билеты уже поступили в продажу, но также их можно будет приобрести уже после приезда на фестиваль. Куратор ярмарки мастеров Дамир Насыров посоветовал покупать билеты заранее, чтобы немного сэкономить, потому что в дни проведения мероприятия они будут стоить дороже.

«Всю информацию и расписание мероприятий на фестивале можно посмотреть на официальном сайте. Мы постарались максимально подробно всё описать и надеемся, что людям всё понравится. Надеюсь, что единственной проблемой станет нехватка времени на посещение всех событий», — заключил он.