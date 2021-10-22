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Ру Тат
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22 октября 2021  19:58

На выходных в Татарстане сохранится теплая погода

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На предстоящих выходных в Татарстане сохранится установившаяся ранее под влиянием теплого сектора циклона достаточно комфортная погода. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Завтра, 23 октября, погодные условия существенным образом не изменятся. Небо над республикой будет облачным с прояснениями, существенные осадки маловероятны. При этом утром и днем прогнозируется сильный юго-западный ветер порывами 15–18 м/с. Температура воздуха составит от 5 до 10 градусов тепла в ночные часы и от 9 до 14 градусов — в дневные.

В воскресенье, 24 октября, атмосферный фронт принесет в регион дожди. Температурный фон понизится: ожидается +2, +7 градусов в темное время суток и +5, +10 градусов — в дневные, отмечаются синоптики.

В понедельник, 25-го числа, через Татарстан «пройдет холодный атмосферный фронт с небольшими осадками в виде дождя и мокрого снега». Ночью похолодает до +4, -1 градуса, днем похолодает до +1, +6 градусов.

Согласно предварительным данным метеорологов, во вторник и среду, 26 и 27 октября, на погоду в республике будет влиять периферия антициклона. Соответственно, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха 26-го числа составит -1, -6 градусов ночью и от 0 до +5 градусов днем, а 27-го числа — +2, -3 градуса ночью и от +2 до +7 градусов днем.

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