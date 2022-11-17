На выходных в Татарстане похолодает до −17 градусов

На выходных в Татарстане ожидается значительное падение температур. С завтрашнего дня погода ухудшится, и в республику вновь вернутся снег, метели и сильный ветер, сообщает Гидрометцентр РТ.

Как ранее сообщал «Татар-информ», 18 ноября в республике ожидаются снежные заносы и метель с ухудшением видимости. Температура воздуха ночью составит от −2 до −8 градусов, днем — от 0 до −5. Такая же погода ожидается и на следующий день, в субботу.

20 ноября Татарстан попадет под влияние антициклона. Осадки прекратятся, а температуры воздуха составят от −8 до −13 градусов, местами — до −17. Днем столбики термометров не поднимутся выше 4–10 градусов ниже нуля.

«Такая же погода — морозная и без существенных осадков — сохранится в начале следующей недели», — говорится в сообщении.