На выходных в Татарстане потеплеет до +17 градусов

На предстоящих выходных в Татарстане ожидается повышение температурного фона. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Так, в субботу, 1 октября, республика окажется на периферии антициклона. Существенные осадки маловероятны. Температура воздуха составит от 3 до 8 градусов выше нуля ночью и от +10 до +15 — днем, отмечают синоптики.

В воскресенье, 2 октября, через республику должен пройти атмосферный фронт. В ночные часы местами, а в дневные — на большей части территории региона пройдут дожди. В темное время суток ожидается от 4 до 9 градусов тепла (на западе — до +12), а в светлое — от +12 до +17 градусов.

Согласно предварительным данным метеорологов, в понедельник, 3 октября, в Татарстане сохранится дождливая погода. Во вторник, 4-го числа, местами также возможны небольшие дожди. Дневные температуры воздуха будут составлять от 13 до 18 градусов тепла.