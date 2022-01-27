На выходных в Татарстане потеплеет до 1 градуса ниже нуля

На предстоящих выходных смещающийся с северо-запада циклон принесет в Татарстан потепление. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

В субботу, 29 января, на территории республики еще сохранится умеренно морозная погода. Будет идти небольшой снег. В ночные и утренние часы температура воздуха по региону составит от 11 до 18 градусов мороза, при прояснениях — до -21 градуса. В дневные часы потеплеет до 6–12 градусов ниже нуля, отмечают синоптики.

В воскресенье, 30-го числа, с приходом циклона погодные условия в Татарстане изменятся. Вероятен снег. Ночью столбики термометров опустятся до -9, -14 градусов, днем воздух прогреется до -1, -6.

Согласно предварительным данным метеорологов, в понедельник и вторник, 31 января и 1 февраля, на территории республики «сохранится циклонический характер погоды, временами со снегом». Кроме того, прогнозируются метели и сильный ветер. В темное время суток ожидается от -3 до -8 градусов, в светлое — от -3 до +1 градуса.