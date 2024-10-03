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На выходных в Татарстане ожидаются дожди и небольшое похолодание
На выходных в Татарстане ожидается смена погоды. В регион придут дожди, прогнозируется понижение температур, сообщает Гидрометцентр РТ.
Завтра, 4 октября, в ночные часы ожидается от 0 до +5 градусов, на юге и востоке температуры могут понизиться до −5. Днем воздух прогреется до 17-22 градусов.
В субботу антициклон, влиявший на погоду в последнее время, отступит. С приходом атмосферных фронтов северного циклона ожидаются небольшие дожди и понижение температурного фона. Если ночью ожидается от +5 до +10 градусов, на юге и востоке — от +3 до −2, то днем температуры не поднимутся выше 19 градусов.
6 октября ночью местами вновь пройдут небольшие дожди, однако днем вероятность осадков понизится. В темное время суток синоптики прогнозируют от +4 до +9 градусов, а днем — не более 12-17.
Предварительно, на следующей неделе погода будет неустойчивой. Так, местами, преимущественно на западе республики, возможны небольшие дожди. Днем 7 октября столбики термометров покажут от 13 до 18 градусов, во вторник они поднимутся до 15-20.
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