На выходных в Татарстане ожидается туман, метели, сильный ветер и снег

На предстоящих выходных в Татарстане ожидается серьезное ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Завтра, 5 марта, небо над республикой останется облачным. Будет идти снег и мокрый снег, днем местами сильный. В отдельных районах, включая Казань, прогнозируются метели с ухудшением видимости до 500–1000 метров. И ночью, и днем образуется гололед. Ночью и утром местами опустится туман.

Кроме того, в утренние и дневные часы на территории региона, включая его столицу, ожидается сильный ветер порывами от 17 до 22 м/с. На дорогах образуется гололедица, местами возможны снежные заносы, отмечают синоптики.

Температура воздуха в субботу составит от -3 до -8 градусов в темное время суток. В светлое время воздух прогреется до -4, +1 градуса.

В воскресенье, 6 марта, ночью и утром на территории Татарстана, включая Казань, местами продолжит дуть сильный ветер порывами 17–22 м/с. По-прежнему возможны метели.

При этом, согласно предварительным данным метеорологов, в ночные и утренние часы при прояснениях столбики термометров опустятся до 16 градусов мороза. В дневные часы температура воздуха составит от -8 до -13 градусов.