На выходных в Татарстане ожидается до +4 градусов и сильный ветер

Под влиянием теплой и влажной воздушной массы в Татарстане наблюдаются температуры, превышающие климатическую норму. В ближайшие дни — в конце этой недели и начале следующей — ситуация меняться не будет, заявили в Гидрометцентре РТ.

Так, с 15 по 17 ноября возможны мокрый снег, снег и морось. В субботу и воскресенье также прогнозируется сильный ветер порывами до 15 м/с. Столбики термометров ночами будут показывать от −4 до +1 градуса, а днем — от −1 до +4. Также синоптики предупреждают о гололедице на дорогах.

Предварительно в понедельник и вторник, 18 и 19 ноября, ожидаются слабые осадки. Температура еще немного поднимется и составит от −1 до +2 градусов ночью и от 0 до +5 днем. Это на 3-5 градусов выше климатической нормы для этого периода.