На выходных в Татарстан вновь вернется снежная погода

За январь в Татарстане выпало уже от одной до полутора месячных норм осадков. И если завтра они маловероятны, то в субботу и воскресенье вновь ожидается снежная погода, сообщает Гидрометцентр РТ.

«В том числе в Казани выпало 48 мм осадков, что соответствует 144% январской нормы. А рекордсменом по месячному количеству осадков в зимний период является декабрь 2010 года — тогда в среднем по республике выпало три месячные нормы осадков, а в Казани — 151 мм, или четыре месячные нормы», — отмечают синоптики.

В предстоящие сутки новые снегопады в республике не ожидаются, а теплая погода предыдущих дней сменится похолоданием. В отдельных районах ожидается до −16 градусов.

В субботу Татарстан вновь попадет под влияние фронтального раздела, начиная с юго-западных районов снег распространится на большую часть региона. В ночные часы температуры будут колебаться в пределах 14–9 градусов мороза, местами ожидается до −18. Днем прогнозируется от 10 до 5 градусов со знаком минус.

В воскресенье атмосферный фронт продолжит влиять на погоду в республике, сохранятся осадки в виде снега. Ночью ожидается от −13 до −8 градусов, днем — вновь минус 10–5.

«В начале следующей недели, 24-25 января, погода в республике будет формироваться под влиянием гребня сибирского антициклона. Ночью с воскресенья на понедельник еще сохранится небольшой снег, в остальное время осадки маловероятны. Температуры немного понизятся: ночью до −11...–16 градусов, днем до −8...–13», — говорится в предварительном прогнозе синоптиков.