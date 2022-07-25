На выходных в Татарстан придет небольшое похолодание

В будние дни в Татарстане сохранятся высокие температуры воздуха — до 30–31 градуса в дневные часы. Погода будет неустойчивой: дожди и грозы будут чередоваться с сухими днями, сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

Так, завтра, 26 июля, ожидаются грозы и дожди, объявлено штормовое предупреждение. В ночные часы столбики термометров покажут от 14 до 19 градусов, днем — от 25 до 30 градусов.

Кратковременные дожди и грозы прогнозируются и на следующий день. Однако в следующие двое суток, 28 и 29 июля, существенных осадков не ожидается. Температуры воздуха останутся прежними: 14–20 градусов ночью и 25–31 — днем.

«По предварительному прогнозу Гидрометцентра Республики Татарстан, в выходные дни в республику вернется неустойчивая погода с грозовыми дождями. Дневные температуры снизятся до 22–27 градусов», — говорится в прогнозе.