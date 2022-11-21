На выходных на Казань обрушилась треть месячной нормы осадков

После обильного снегопада, который накрыл татарстанскую столицу в конце прошлой недели, дорожные службы города вывезли на полигоны и снегоплавильни свыше 17 тыс. тонн снега. Об этом на деловом понедельнике сообщил замруководителя исполкома Казани Игорь Куляжев.

Он отметил, что в прошедшие выходные в столицу республики уже пришла настоящая зима.

«За период с 18 по 19 ноября в Казани выпало 14 мм осадков, что составляет 31% от месячной нормы. В этот период дорожные службы неоднократно производили обработки дорог. За этот период на дороги было высыпано более 3,5 тыс. тонн противогололедных материалов. Кроме того, дорожными службами было вывезено на полигоны и снегоплавильни более 17 тыс. тонн снега», – отметил Куляжев.

Он добавил, что первый удар зимы казанские дорожники встретили достойно: в городе достаточно техники и водителей для этих работ.