На выходных казанцы смогут бесплатно привить питомцев от бешенства

В субботу и воскресенье в казанских поселках вновь пройдет бесплатная вакцинация кошек и собак от бешенства. Об этом сообщает мэрия столицы Татарстана.

На этот раз ветеринары отправятся в Кировский и Московский районы города.

Так, 27 апреля с 10 утра до полудня прием будет вестись в поселке Игумново (ул.Лагерная, 10д). В жилом массиве Краснооктябрьский мобильный пункт разместится рядом с домом 1 по улице Центральной. Он будет работать с 10.00 до 15.00. С 14.00 до 16.00 вакцинация питомцев пройдет в поселке Залесный (ул.Пороховая, 25).

На следующий день специалисты с 10.00 до 12.00 будут дежурить в жилмассиве Новое Аракчино (ул.Минусинская, 1/2). Затем они отправятся в поселок Займище, прием продлится с 14.00 до 16.00 на пересечении Займищенского переулка и ул.Береговой.