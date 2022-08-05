На выходные синоптики обещают татарстанцам жару до +33 градусов

Татарстан находится под влиянием обширного антициклона, поэтому в республике сохранится жаркая и сухая погода, сообщает Гидрометцентр РТ.

В ближайшие дни синоптическая ситуация меняться не будет – Татарстан по-прежнему будет располагаться в поле повышенного атмосферного давления, осадки в этот период маловероятны.

Сегодня ночью в Казани температура воздуха будет колебаться от +16 до +18 градусов, днем 6 августа – от +30 до +32 градусов. А 7 августа воздух в Татарстане в дневные часы прогреется до +33 градусов.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в начале следующей недели, 8-9 августа, сохранится жаркая погода с дневными температурами воздуха от +27 до +33 градусов. Существенных осадков не прогнозируется, лишь днем и вечером 9 августа местами возможен кратковременный дождь.