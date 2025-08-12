На выходе из Дома полимеров у 70% детей пробуждается интерес к химии

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Выставка «СИБУР. Дом полимеров» собрала в Татарстана более 12 тыс. посетителей, заявила сегодня директор по организационному развитию «Нижнекамскнефтехима» Елена Журавлева на открытии форума «Химическое образование в условиях современной образовательной реальности: стратегии, приоритеты и задачи».

Она отметила, что большая часть посетителей – дети. «Как минимум у 70% из них пробудился интерес к химии, и теперь они хотят больше знать об этой науке», – подчеркнула Журавлева, выступая перед учителями химии Татарстана.

«Для нас химия – это не только формулы, это достижения, это профессия будущего, это устойчивое развитие нашей страны. И здесь мы вместе с вами будем фокусироваться на том, чтобы прививать интерес детей к последующему развитию нашей отрасли», – заверила Журавлева.

Она добавила, что в Нижнекамске создается образовательный кластер, задача которого – повышать интерес детей к химии через интерактивные инструменты и новые знания. В контур этого кластера входят детские сады, школы и детский эколого-биологический центр.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Журавлева поблагодарила учителей за их труд и пообещала, что форум станет площадкой для генерации новых идей и обмена лучшими практиками.

«Будущее отрасли зависит от вас, учителей химии, – отметила она. – Вы стоите у истоков, благодаря вам дети проявляют интерес к химии, и мы видим, как этот интерес растет. Уже 3 млн детей выбирают технические и естественно-научные кружки, на 9% выросло число детей, которые выбирают химию в качестве экзамена на ЕГЭ, и наша задача – поддерживать этот интерес», – заключила она.

Выставка «Дом полимеров» впервые была представлена на ВДНХ в Москве, после этого экспозиция побывала в Дзержинске, Кстово, Благовещенске, Ноябрьске, Нягани, Пыть-Яхе, Воронеже, Казани и Нижнекамске. В этих городах ее суммарно посетили более 25 тыс. человек.

Выставка «СИБУР. Дом полимеров» – это современное образовательное пространство, рассказывающее о значении полимеров в повседневной жизни, технологиях переработки сырья и передовых экологических подходах. Экспозиция включает несколько тематических зон: «Большая трансформация», «Мастера нефтехимии» и «Страна СИБУР», каждая из которых знакомит школьников с производственными процессами, профессиями в отрасли и вкладом компании в развитие городов.

Одна из целей «Дома полимеров» – воспитание у жителей города, особенно молодёжи, гордости за достижения химической отрасли и привлечение внимания к профессиям в этой сфере. Важной частью выставки является образовательная программа «Учебный день»: она ориентирована на школьников среднего и старшего звена и включает экскурсии, лекции и практические занятия, направленные на знакомство с новыми профессиями, химией, IT и научными исследованиями.