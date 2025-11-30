news_header_top
Общество 30 ноября 2025 15:53

На вывоз мусора в Приволжском и Советском районах Казани выделили 867,5 млн рублей

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На будущий год в Казани планируют направить 867,5 млн рублей на транспортировку твердых коммунальных отходов в Приволжском и Советском районах. Информация о соответствующем тендере размещена на портале госзакупок.

Согласно документам, выбранный подрядчик будет обязан организовать вывоз и перевозку ТКО – включая крупногабаритный мусор и отходы, собранные раздельным способом – с контейнерных площадок до специализированных объектов обработки и размещения.

Работы должны выполняться с 1 января по 31 декабря 2026 года. Заказчиком услуг выступает УК «ПЖКХ».

