На вывоз коммунальных отходов из 13 районов РТ будет потрачено почти 2 млрд рублей

В Татарстане на вывоз ТКО из 13 районов планируют выделить почти 2 млрд рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

«Оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов в границах территории муниципальных образований <...> начальная (максимальная) цена контракта составляет — 1 073 856 873 рублей, <...> начальная (максимальная) цена контракта составляет — 367 238 704 рублей, <...> начальная (максимальная) цена контракта составляет — 478 193 504,09 руб», — сообщается в документах.

Вывоз мусора обеспечат из Мензелинского, Нижнекамского, Актанышскоого, Тукаевского, Чистопольского, Бавлинского, Лениногорского, Нурлатского, Агрызского, Елабужского, Мамадышского и Менделеевского районов, а также из Набережных Челнов.

За этот год планируют вывезти 1,5 млн куб. метров ТКО, а за 2022 год 3 млн куб. метров. Всего на вывоз ТКО потратят 1,91 млрд рублей.

Работу по экспортированию мусора будут проводить до 31 декабря 2022 года. Финансироваться закупка будет за счет собственных средств ООО «Гринта».