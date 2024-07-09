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На выставку стройматериалов «СТРОЙКА» приедут представители 14 регионов России
Участники из 14 регионов России и семи городов Татарстана представят свои товары на Международной специализированной выставке строительных и отделочных материалов, технологий и оборудования «СТРОЙКА». Мероприятие пройдет 10-12 июля на «Казань Экспо», рассказала на пресс-конференции в «Татар-информе» руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.
«Мы сконцентрировались больше на производителях стройматериалов Республики Татарстан, потому что, конечно, для нас это тоже инвесторы и загрузка предприятий. Чем больше у них будет контактов, тем больше мы сможем загрузить их и добавленную стоимость сформировать для республики, соответственно», – прокомментировала она.
Руководитель АИР РТ также отметила, что в структуре конгрессно-выставочных мероприятий Татарстана должны участвовать все опорные отрасли экономики. Однако на данный момент в некоторых сферах такие мероприятия проходят по несколько раз в год, в других – по одному, или же они вообще отсутствуют.
В экспозиции «СТРОЙКА» запланировано несколько разделов: строительные технологии и оборудование, дорожно-транспортное хозяйство, безопасность в строительстве. Ожидается, что Новосибирская область представит на выставке огнеупорные композитные панели, Хабаровский край – профессиональные электроинструменты, Ленинградская область – изделия из алюминия и стали и многое другое.
В рамках выставки также проведут деловые мероприятия – конференции авторитетных отраслевых ассоциаций и союзов, семинары, бизнес-встречи и многое другое. В том числе состоятся конференция застройщиков Приволжского федерального округа, панельная дискуссия о передаче градостроительных полномочий от муниципалитетов Татарстана Министерству строительства, архитектуры и ЖКХ.
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