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На выставку под Екатеринбургом привезли «Упыря» и подбитую им технику НАТО
В городе Верхняя Пышма под Екатеринбургом организована выставка, на которой представлены уральский FPV-дрон «Упырь», а также трофейная военная техника и вооружение стран НАТО, в том числе уничтоженные этим беспилотником-камикадзе. Об этом пишет портал «Новости Югры».
«Упыря» создали молодые инженеры из Екатеринбурга. БПЛА успешно уничтожает бронированную технику в зоне проведения спецоперации.
«Дрон получил известность по всей линии боевого соприкосновения, стал настоящим кошмаром для бронетехники, блиндажей, закрытых огневых позиций противника», — отметил заместитель полпреда Президента в Уральском ФО Александр Калиберда.
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