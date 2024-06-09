На выставку под Екатеринбургом привезли «Упыря» и подбитую им технику НАТО

В городе Верхняя Пышма под Екатеринбургом организована выставка, на которой представлены уральский FPV-дрон «Упырь», а также трофейная военная техника и вооружение стран НАТО, в том числе уничтоженные этим беспилотником-камикадзе. Об этом пишет портал «Новости Югры».

«Упыря» создали молодые инженеры из Екатеринбурга. БПЛА успешно уничтожает бронированную технику в зоне проведения спецоперации.

«Дрон получил известность по всей линии боевого соприкосновения, стал настоящим кошмаром для бронетехники, блиндажей, закрытых огневых позиций противника», — отметил заместитель полпреда Президента в Уральском ФО Александр Калиберда.