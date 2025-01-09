На выставку «Казань Агро» приедут более 300 участников из России и зарубежья

В «Казань Экспо» с 12 по 14 февраля пройдет специализированная сельскохозяйственная выставка достижений агропромышленного комплекса «Казань Агро». Выставка соберет более 300 участников и 12 тыс. посетителей из разных регионов России и зарубежья, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Мероприятие, ранее известное как „ТатАгроЭкспо“, обновило название и формат, подчеркнув роль Казани как центра инноваций в сельском хозяйстве», — говорится в сообщении.

Участники выставки продемонстрируют достижения в сферах растениеводства, животноводства, пищевой промышленности, цифровизации АПК, переработки и других направлениях отрасли.

В деловую программу включено более 20 мероприятий, в том числе круглые столы, мастер-классы и семинары. Ее ключевым событием станет заседание коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ. На нем будут подведены итоги года и определены стратегические задачи на будущее.

Выставка достижений агропромышленного комплекса – ежегодная площадка для взаимодействия сельхозпроизводителей, представителей науки, бизнеса, отраслевых министерств и ведомств. Она направлена на обмен опытом, повышение профессионального уровня специалистов АПК, переговоры с потенциальными партнерами и презентацию новых проектов.