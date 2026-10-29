На выставке в Кронштадте представили костюмы дизайнера из Казани Султана Салиева

Фото предоставлено Султаном Салиевым

Посвященная культуре татарского и башкирского народов выставка «Многоликость традиций» открылась в Музее истории Кронштадта. Значимой частью экспозиции стали костюмы казанского дизайнера Султана Салиева, в том числе работы из коллекции «Перебирая чулпы», в которых происходит обновление национальных мотивов. Об этом сообщает издание «Миллиард.Татар».

Мероприятие призвано рассказать о развитии культуры татар и башкир в Санкт-Петербурге и Кронштадте в наши дни, включая продолжающие сохранять актуальность связи с исторической родиной. Выставка приурочена к Году единства народов России, объявленному в стране по решению Президента РФ Владимира Путина.

Фото предоставлено Султаном Салиевым

Султан Салиев в своих работах соединяет традиционное наследие с актуальным языком моды. Древние орнаменты и национальные техники становятся частью современных костюмов. Представленные на выставке наряды позволяют понять, как культурная память может продолжать жить в новых формах, не теряя своей самобытности.

Выставка также включает предметы XIX – начала XX века из собрания Российского этнографического музея и материалы из частных коллекций. Петербургский фотограф Савва Приходько предоставил для нее снимки празднования Сабантуя в поселке Энколово, которое он снимал на протяжении двух лет. Его фото, на которых запечатлены люди и семейные истории, раскрывают повседневную сторону национальной культуры.

Ранее, в июне этого года, в Екатерининском парке музея-заповедника «Царское Село» Султан Салиев впервые показал коллекцию «Перебирая чулпы».