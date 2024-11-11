На выставке трофейной техники в Казани покажут 66-тонный «Абрамс»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Главным экспонатом выставки трофейной техники НАТО в Казани станет танк «Абрамс» весом 66 тонн. Об этом на деловом понедельнике рассказала председатель комитета по делам детей и молодежи исполкома города Алия Загидуллина.

«На выставке жители и гости города смогут воочию увидеть трофейную технику, понять, с чем приходится иметь дело всем, кто сейчас находится в зоне СВО, и ощутить силу и мощь нашей армии, противостоящей коллективному западу. В экспозиции будет представлено 14 образцов военной техники, поставляемых странами НАТО в качестве военной помощи Украине. Главным экспонатом станет боевой танк США “Абрамс” весом более 66 тонн», - уточнила она.

Отдельный раздел выставки будет посвящен стрелковому оружию. Посетители увидят более 40 образцов ракетного артиллерийского вооружения, в том числе пистолет и пулемет Браунинга, штурмовую винтовку М-16 американского производства, украинский гранатомет УАГ-40, элементы противотанкового комплекса «Джавелин» и NLAW из Швеции. Экспонаты можно будет поддержать в руках и сфотографироваться с ними.

«Военнослужащие Министерства обороны расскажут всем желающим об основных тактико-технических характеристиках машин производства США, Германии, Великобритании, Австрии, Турции и Украины. Важным дополнением к экспозиции будут стенды с QR-кодом, позволяющим посетителям рассматривать видео с момента поражения техники», - заключила Загидуллина.

Напомним, выставка трофейной техники будет работать с 13 по 19 ноября на парковке центрального стадиона.