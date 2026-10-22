На выставке саммита в Самарканде показали игровой магазин и автобус-детский сад

На выставке всемирного саммита «Инвестиции в благополучие детей: путь к устойчивому и справедливому развитию для будущих поколений» в Самарканде компания Bilim Makon представила свои разработки для детей. «Татар-информ» узнал, в чем задумка.

«Первое – это дидактический магазин. Здесь дети учатся финансовой грамотности, узнают, что такое деньги, как правильно их тратить. Они также развивают речь, учатся коммуникации», – рассказали участники выставки.

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Сегодня такой дидактический магазин можно увидеть в одной из школ Ташкента. Один экземпляр подарили Башкортостану.

Рядом расположился автобус Акылвой – в переводе с узбекского «умник». Подобные автобусы приезжают в отдаленные районы страны, где нет детских садов. Дети обучаются прямо внутри.

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Также на выставке показали дидактический стенд с развивающими играми и новые школьные учебники.

Автором идеи всех разработок является Шахноза Мирзиёева – первый заместитель директора Национального агентства социальной защиты Узбекистана, младшая дочь Президента страны.