На выставке РВФ покажут проекты победителей «Студенческого стартапа» из Татарстана

Центр «Мой бизнес» подведомственный Минэкономики РТ и Фонду поддержки предпринимательства на выставке Российского венчурного форума (РВФ) покажет проекты 6 победителей программы «Студенческий стартап». Напомним, что победителям программы оказывают консультационную и информационную поддержку на протяжении реализации проектов.

Участниками выставки будут представлены проекты в сфере строительства, медицины, промышленности, направленные на импотрозамещение.

Среди проектов: разработка теплоизоляционных технологий, применяемых на промышленных предприятиях, программное обеспечение, которое позволяет анализировать данные о лекарственных средствах. Один из проектов посвящен разработке умных стелек для спорта. Также на выставке будет представлен проект по разработке полиметилсилоксана в качестве многофункционального сорбента почвы.

Конкурсный отбор проводится Фондом содействия инноваций поэтапно в течение года. За два года победителями программы стали 442 проекта из Татарстана, которые получили финансовую поддержку.

«В целях развития университетского технологического предпринимательства Татарстан проводит постоянную работу по вовлечению в программу Фонда содействия инновациям новых стартапов и молодых людей. Разработчики получают профессиональную оценку стартапов, рекомендации, практические навыки для дальнейшего развития студенческих проектов и миллион рублей на реализацию проекта», – отметил заместитель министра экономики РТ Динар Шакиров.

Центр «Мой бизнес» помогает студентам своевременно и правильно подготовить заявку на отборочный этап. В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» подведомственный Минэкономики РТ Фонд поддержки предпринимательства победителям программы «Студенческий стартап» предоставляет следующие услуги:

- консультации (с 2023 года было оказано более 900 консультаций);

- обучение в ВУЗах республики по подаче заявок на программу «Студенческий стартап» (в рамках подачи заявок на 5 этап программы в 2024 году обучено более 1300 студентов);

- предакселерационная программа «Навигатор Инноватора. Татарстан» от Фонда «Сколково» (в 2023 году обучено 100 человек, в 2024 году запланированы 2 обучающие программы);

- финансирование подготовки бизнес-планов (с 2023 года услугу получили 74 победителя программы «Студенческий стартап»);

- участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях.

Кроме того, победители программы «Студенческий стартап» могут воспользоваться всеми доступными мерами поддержки, оказываемыми Фондом. Консультацию можно получить в Центре «Мой бизнес»: 8-843-222-90-60.