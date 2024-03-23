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На выставке «Россия» в Москве на два дня отменили все мероприятия
На два дня, 23 и 24 марта, на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ отменены все культурно-развлекательные мероприятия. Меры приняты после теракта, произошедшего в подмосковном «Крокус сити холле», сообщают организаторы.
«Выставка „Россия“ соболезнует семьям погибших в террористическом акте в „Крокус сити холле“. Сочувствуем близким погибших. Желаем пострадавшим скорейшего выздоровления», — отмечается на сайте события.
Напомним, что выставка открыла свои двери 4 ноября. Она посвящена достижениям России и ее регионов в разных отраслях.
Трагедия в Подмосковье произошла накануне вечером. В результате нападения на концертный зал погибли более 60 человек.
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