На выставке «Россия» Санкт-Петербург представит экспозицию в формате мультимедийного кино

Фото: Конгрессно-выставочное бюро Санкт-Петербурга

На международной выставке-форуме «Россия» начинает работу экспозиция Санкт-Петербурга. Стенд выполнен в концепции «петербургского кинотеатра» на основе мультимедийных технологий, в котором каждый посетитель сможет погрузиться в уникальную атмосферу северной столицы. Экспозиция «Санкт-Петербург» находится в зале В павильона №75.

Экспозиция стенда города вдохновлена его уникальной историей и раскрывает ее в формате «Было-Стало-Будет». Мультимедийная программа устроена таким образом, что позволяет не только погрузиться в атмосферу современного Санкт-Петербурга, но и взглянуть на него «сквозь века», наблюдая за преобразованием города. В павильоне будут представлены уже осуществленные масштабные проекты развития города, среди которых — аэропорт «Пулково», Лахта-центр, Западный скоростной диаметр, преображение стадионов «Газпром-Арена» и «СКА-Арена». А также амбициозные проекты развития, в том числе высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва — Петербург, инновационный «ИТМО Хайпарк» в городе-спутнике Южный, новый морской фасад города — от «Газпром-Арены» до Лахта-центра.

«Город, который все знают и любят, трансформируется в мегаполис XXI века — комфортный, социальный, умный, открытый. Мы развиваем высокие технологии, внедряем искусственный интеллект в промышленность, строим новые научные и образовательные площадки, поддерживаем классическое и современное искусство. Всё это вы увидите на стенде Санкт-Петербурга», — отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В течение полугода работа экспозиции северной столицы будет организована согласно событийному календарю, который по неделям будет разделён на тематические блоки (сезоны), раскрывающие разные грани города. Это исторический, экологический, морской, спортивный, транспортный, гостеприимный, молодежный, героический, здоровый, научный, образовательный, культурный, комфортный, красивый, промышленный и космический блоки. В ходе проведения тематических сезонов на стенде Санкт-Петербурга для посетителей запланированы интерактивные мероприятия, презентации, лекции, мастер-классы и викторины, а также розыгрыши призов.

Стенд также отмечен символикой «Серебряного ожерелья России» — межрегионального туристского проекта, созданного в 2012 году по поручению Президента РФ Владимира Путина и состоящего из комплекса маршрутов, объединяющих регионы Северо-Запада России. На сегодняшний день это одни из самых популярных и востребованных направлений в стране для посещения туристами.

Международная выставка-форум «Россия» начнет работу 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетители выставки смогут посетить экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Организаторами запланирована обширная образовательная, культурная и деловая программа.