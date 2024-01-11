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Общество 11 января 2024 18:36

На выставке «Россия» поддержали жителей Белгородской области

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Сегодня на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве проходит День региона – Белгородской области. Представители других субъектов, посетители и дирекция выставки поддержали белгородцев открытками в форме сердца и тюльпанами.

Во всех павильонах волонтеры раздают цветы посетителям, многие из которых несут их на стенд Белгородчины и пишут слова поддержки и восхищения на специальных открытках в форме сердца, которое является одним из символов Выставки «Россия», указано в официальном Telegram-канале форума.

«В день Белгородской области мы предлагаем экспонентам выразить восхищение стойкостью духа, мужеством, героизмом белгородцев», — отметила представитель Дирекции выставки «Россия» Ольга Бинда.

Губернатор региона Вячеслав Гладков выразил благодарность всем, кто поддерживает жителей области.

«Я благодарен большому количеству собравшихся людей, которые присутствуют сегодня на нашем стенде, Президенту Российской Федерации, который принимает быстрые решения, позволяющие справиться и изменить сложившуюся ситуацию. Помощь есть. Да, сложная ситуация. Но мы все понимаем, что мы делаем, мы все находимся на рабочих местах, мы будем продолжать делать все, чтобы приблизить нас к Победе», – цитирует его слова пресс-служба выставки.

#Белгородская область
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