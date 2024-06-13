На выставке «Обыкновенный нацизм» казанцам покажут экспонаты из зоны СВО

В Музее-мемориале Великой Отечественной войны — филиале Национального музея Татарстана 20 июня откроется выставка «Обыкновенный нацизм». Об этом сообщает пресс-служба Нацмузея РТ.

Согласно задумке организаторов, экспозиция будет посвящена «трагедии мирного населения Донбасса и преступлениям украинских неонацистов».

«Материалы выставки показывают преемственность организаций украинских националистов, участвовавших в уничтожении мирного населения в годы Великой Отечественной войны, и современных националистических организаций», — описывают концепцию проекта в Нацмузее.

Основы выставки составят экспонаты, собранные в ходе экспедиций в зону специальной военной операции членами межмузейной группы Министерства культуры России. Это «нашивки, шевроны, знаки отличия с нацистской символикой», образцы западной военной формы и боеприпасы, свидетельствующие о вовлеченности стран НАТО в конфликт.

Организуют экспозицию Российское историческое общество, фонд «История Отечества» и Музей Победы при поддержке Президентского фонда культурных инициатив

Открытие выставки состоится 20 июня в 14 часов. Она будет доступна посетителям по входному билету и Пушкинской карте до конца августа.