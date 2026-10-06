На выставке о семейных традициях в Казани показали артефакты конца XIX века

Выставка о семьях и традициях открылась сегодня в казанском ИТ-парке им. Башира Рамеева в рамках Всероссийского совещания органов ЗАГС. На ней представлены 11 социальных проектов. Выставку посетил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Выставка начинается с экспозиции «Татарский дом» («Татар йорты»), организованной Управлением ЗАГСа Кабинета Министров РТ и творческой лабораторией «Кокон».

«Идея была сделать что-то абсолютно новое, неизбитое. Мы долго думали и создали татарский дом из настоящих живых экспонатов, хранящихся в семьях татарстанцев. Буквально по крупицам собирали памятные вещи, предметы быта, украшения, предметы духовной атрибутики, чтобы представить полностью, из чего состоял татарский дом, как он выглядел. Самое главное – преемственность поколений, сохранение духовно-нравственных и семейных традиций, истории, памяти о прошлом. Экспозиция о том, что наши современники очень бережно хранят в своих семьях – память о родных и близких», – сообщила «Татар-информу» руководитель творческой лаборатории «Кокон» Римма Кашапова.

Экспозиция раскрывает темы семьи, патриотизма и исторической памяти через подлинные артефакты конца XIX – начала XX веков. Центральный символ выставки – бишек (традиционная колыбель) как знак продолжения рода и материнской любви.

Среди уникальных экспонатов – намазлык ручной вышивки начала ХХ века, домотканые скатерти середины XIX века, старинные часы из красного дерева. Выставочные экспозиции посвящены семейным ценностям, преемственности поколений и демографическим приоритетам Татарстана.

В числе представленных проектов – фотовыставка «Семейный код Татарстана», «Гранты молодым семьям», «Больше рожать, здорово жить. Идем за вторым» и другие.

Всероссийское совещание руководителей органов ЗАГС субъектов Российской Федерации проходит в Казани с 5 по 9 октября.