На выставке нефтегазохимического форума в РТ организуют стенд, посвященный Великой Победе

На выставке Kazan Oil, Gas & Chemistry, которая пройдет на Татарстанском нефтегазохимическом форуме, организуют отдельный стенд, посвященный вкладу специалистов сферы энергетики в Победу в Великой Отечественной войне. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил первый заместитель генерального директора МВЦ «Казань Экспо» Игорь Астафьев.

«Еще на выставке энергетического форума мы собрали стенд, посвященный вкладу наших энергетиков в Победу в Великой Отечественной войне. Было поручение министра энергетики РФ Сергея Цивилева организовать его и на нефтегазохимическом форуме. Там можно будет познакомиться с тем, как нефтегазохимические компании в тылу помогали в достижении Великой Победы и затем помогали восстанавливать страну», – рассказал он.

На стенде будет представлено более 400 экспонатов от 20 компаний нашей страны, добавил Астафьев.

«Главное, не забудьте упомянуть, что сначала эти люди победили в Великой Отечественной войне, а затем вернулись домой и добыли еще одну очень важную и тяжелую победу в тылу», – поручил вице-премьер РТ – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.

Мероприятие способствует достижению целей национального проекта «Международная кооперация и экспорт».