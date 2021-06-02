На выставке мусульманской культуры в Казани пройдут открытые лекции об исламе

На выставке мусульманской культуры «Ислам нуры — Луч ислама» в Казани, которая состоится с 3 по 7 июня на территории «Казанской ярмарки», пройдут открытые лекции об исламе. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Казанский проповедник и исламский исследователь, специалист отдела по вопросам шариата ДУМ РТ, преподаватель Казанского исламского университета, член редколлегий изданий-бестселлеров «Калям Шариф. Перевод смыслов» и «Сахих аль-Бухари в версии Зубдат» на русском языке Ахмад Абу Яхья Аль-Ханафи прочитает лекции на темы, которые волнуют не только мусульман, но и представителей других культур и убеждений.

Расписание лекций:

3 июня, 12.30 — 14.00: «ТОП-10 заблуждений об исламе»

5 июня, 12.30 — 14.00:

— «Вера и разум: противоречит ли Коран науке?»

— «Теория эволюции: исламский взгляд»

6 июня, 12.30 — 14.00:

— «Ислам и феминизм»

— «Осторожно: секты!»

На выставке будут представлены несколько экспозиций: духовно-просветительского направления, «Мусульманская мода», продукции по стандартам «Халяль», декоративно-прикладного творчества и народных промыслов «Город мастеров», боевого и холодного оружия «Восточный клинок». Также запланированы конференции и круглые столы, познавательные встречи и беседы, чтение сур Корана, творческие мастер-классы, выступление мастеров, владеющих искусством боя холодного оружия, мусульманский гастрономический фестиваль и пр.

Время работы выставки: 3, 4, 5, 6 июня — с 10:00 до 18:00, 7 июня — с 10:00 до 13:00.